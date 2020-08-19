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Песков объяснил, почему Путин и Лукашенко стали часто созваниваться

Среда, 19 августа 2020, 14:57
Песков объяснил, почему Путин и Лукашенко стали часто созваниваться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние контакты Владимира Путина и Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, отметил, что нормально, когда лидеры постоянно обмениваются мнениями на фоне событий в Белоруссии.

Источник: Белта, российское агентство "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии".

"Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог".

Детали: Песков напомнил, что Путин поздравил президента Лукашенко с победой на выборах, чем показал их признание.

Что этому предшествовало:

18 августа белорусское госагентство сообщил, что Александр Лукашенко снова провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Путин, в частности, рассказал Лукашенко о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси.

Это был третий их разговор с начала масштабных протестов в Беларуси относительно непризнания результатов выборов.

Темы: ЛукашенкоПутин
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