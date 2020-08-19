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СБУ разом з британцями викрили міжнародне хакерське угрупування

Середа, 19 серпня 2020, 15:05
СБУ разом з британцями викрили міжнародне хакерське угрупування
Фото СБУ

Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами Великобританії блокували діяльність міжнародного хакерського угрупування.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Угрупування діяло з 2018 року та спеціалізувалося на викраденні персональних даних громадян Великобританії, США, країн Європи та СНД для продажу на ресурсах "DarkNet"". 

Деталі: Оперативники СБУ отримали від британських партнерів інформацію, що один із учасників угруповання проживає в Україні. Хакер розробляв та продавав на спеціалізованих сайтах вірусні програми для незаконного доступу до комп’ютерів по всьому світу.

За допомогою шкідливої програми зловмисники викрадали логіни та паролі від інтернет-сайтів, електронних поштових скриньок, дані кредитних карток та електронних гаманців громадян.

Потім цю інформацію використовували для створення бот-мереж, здійснення DDoS-атак, викрадення коштів та персональної інформації громадян.

Під час обшуків в українського хакера вилучили понад 20 терабайт інформації зі зламаних комп’ютерів та вихідні коди розробленого ним вірусу. 

 

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах) ККУ.

Також повідомляється, що раніше правоохоронці Великобританії затримали його спільника, який вже відбуває тюремне ув’язнення за злочини у сфері кібербезпеки.

Досудове слідство триває.

Українська правда

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Теми: СБУВелика Британіяінтернет
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