СБУ вместе с британцами разоблачили международную хакерскую группировку
Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Великобритании блокировали деятельность международной хакерской группировки.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Группировка действовала с 2018 года и специализировалась на похищении персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для продажи на ресурсах "DarkNet"".
Детали: Оперативники СБУ получили от британских партнеров информацию, что один из участников группировки живет в Украине. Хакер разрабатывал и продавал на специализированных сайтах вирусные программы для незаконного доступа к компьютерам по всему миру.
С помощью вредоносной программы злоумышленники похищали логины и пароли от интернет-сайтов, электронных почтовых ящиков, данные кредитных карт и электронных кошельков граждан.
Затем эту информацию использовали для создания бот-сетей, осуществления DDoS-атак, похищения средств и персональной информации граждан.
Во время обысков у украинского хакера изъяли более 20 терабайт информации со взломанных компьютеров и исходные коды разработанного им вируса.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах) УК.
Также сообщается, что ранее правоохранители Великобритании задержали его сообщника, который уже отбывает тюремное заключение за преступления в сфере кибербезопасности.
Досудебное следствие продолжается.