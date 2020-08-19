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СБУ вместе с британцами разоблачили международную хакерскую группировку

Среда, 19 августа 2020, 15:05
Фото СБУ

Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Великобритании блокировали деятельность международной хакерской группировки.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Группировка действовала с 2018 года и специализировалась на похищении персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для продажи на ресурсах "DarkNet"".

Детали: Оперативники СБУ получили от британских партнеров информацию, что один из участников группировки живет в Украине. Хакер разрабатывал и продавал на специализированных сайтах вирусные программы для незаконного доступа к компьютерам по всему миру.

С помощью вредоносной программы злоумышленники похищали логины и пароли от интернет-сайтов, электронных почтовых ящиков, данные кредитных карт и электронных кошельков граждан.

Затем эту информацию использовали для создания бот-сетей, осуществления DDoS-атак, похищения средств и персональной информации граждан.

 

Во время обысков у украинского хакера изъяли более 20 терабайт информации со взломанных компьютеров и исходные коды разработанного им вируса.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах) УК.

Также сообщается, что ранее правоохранители Великобритании задержали его сообщника, который уже отбывает тюремное заключение за преступления в сфере кибербезопасности.

Досудебное следствие продолжается.

Украинская правда
Темы: СБУВеликобританияинтернет


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