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Україна в чотири рази знизила вартість електронної візи для іноземців

Середа, 19 серпня 2020, 15:08

Кабінет міністрів прийняв рішення про зменшення вартості електронних віз в Україну з 1 листопада і оформлення їх за новою процедурою.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

Диференційовані тарифні ставки консульського збору суттєво знижуються: замість $85 за оформлення разової е-Візи, тепер консульський збір за разову е-Візу становитиме $20, а за дворазову – $30.

Заявник зможе вибрати бажану процедуру оформлення е-Візи: звичайний або терміновий порядок (з подвоєнням тарифної ставки у разі термінової процедури).

Електронні візи видаватимуться значно швидше: термінове оформлення займатиме лише 1 робочий день, а звичайна процедура розгляду становитиме 3 робочі дні (дотепер термін розгляду візових клопотань сягав 9 днів).

На додаток до існуючої разової е-Візи з’явиться новий тип віз: е-Віза для дворазового в’їзду.

"Для багатьох іноземців зустріч з нашою країною починається з отримання української візи. Це перше враження має бути позитивним. Україна має асоціюватися в іноземців із зручними, швидкими електронними сервісами. Так ми не лише перезавантажимо туристичну галузь, але й стимулюємо надходження в Україну іноземних інвестицій, розвиток торгівлі, посилення міжлюдських контактів, і загалом робимо бренд "Україна" більш новітнім і привабливим", - зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Теми: туризмМЗС


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