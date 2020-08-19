Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко пригрозив ЄС і Україні за "розпалювання заворушень"

Середа, 19 серпня 2020, 16:20
Фото: TUT.BY

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, доручив МЗС донести офіційну позицію білоруської влади про ситуацію в країні лідерам Євросоюзу і України.

Про це він сказав за підсумками засідання Ради безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське держагентство БелТА.

"Їм просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору. І попередити їх про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень - це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - сказав Лукашенко.

Як відомо, лідери ЄС сьогодні проводять позачергову відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі.

За даними ЗМІ, очікується, що лідери не ухвалюватимуть рішення про санкції, але закличуть до діалогу, поваги до суверенітету країни, звільнення арештованих і підтримки мирних демонстрантів.

У Єврокомісії у вівторок повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена.

Своє звернення до лідерів ЄС напередодні їхньої екстреної зустрічі записала білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Теми: ЛукашенкоУкраїнаЄСБілорусьмітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео Лукашенко дав 7 завдань силовикам, щоб "повернути спокійну країну"

ЄС не визнав результати виборів президента Білорусі

Лукашенко пригрозив ЄС і Україні за "розпалювання заворушень"

Рада збереться 25 серпня, щоб підняти "мінімалку" і обговорити великий герб

У Кремлі заявили, що не бачать потреби надавати військову допомогу Білорусі

Лукашенко відповів на критику Заходу

Усі новини...
Лукашенко
Пєсков пояснив, чому Путін і Лукашенко стали часто зідзвонюватися
Лукашенко пообіцяв опонентам "мітли й лопати", ті не відступають
Лукашенко порівняв протестувальників з гестапо
Останні новини
17:37
Кабмін хоче розширити програму допомоги з часткового безробіття
17:31
Близько 170 нардепам держава відшкодувала оренду житла на 30 мільйонів гривень - ЗМІ
17:31
ЄС виділить 53 млн євро білоруському суспільству, зменшить допомогу державі
17:30
Уряд змінив формулу продажу електроенергії "Енергоатому", через яку зверталися до президента
17:29
Кравчук дебютував у ТКГ. В ОРДЛО одразу ж намагались зірвати зустріч у нормандському форматі
17:28
Рекордний попит: Німеччина розмістила 30-річні облігації на 1,5 мільярда євро під мінус 0,05%
17:14
Мінкульт реформує фінасування культури та змінить підходи до зарплат
17:13
SpaceX Маска залучила рекордні 1,9 мільярда доларів інвестицій
17:00
Стерненко підтвердив, що фігурує у справі Шеремета
16:49
відео Лукашенко дав 7 завдань силовикам, щоб "повернути спокійну країну"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!