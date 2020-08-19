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Лукашенко пригрозив ЄС і Україні за "розпалювання заворушень"

Середа, 19 серпня 2020, 16:20
Лукашенко пригрозив ЄС і Україні за розпалювання заворушень
Фото: TUT.BY

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, доручив МЗС донести офіційну позицію білоруської влади про ситуацію в країні лідерам Євросоюзу і України.

Про це він сказав за підсумками засідання Ради безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське держагентство БелТА.

"Їм просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору. І попередити їх про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень - це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - сказав Лукашенко.

Як відомо, лідери ЄС сьогодні проводять позачергову відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі.

За даними ЗМІ, очікується, що лідери не ухвалюватимуть рішення про санкції, але закличуть до діалогу, поваги до суверенітету країни, звільнення арештованих і підтримки мирних демонстрантів.

У Єврокомісії у вівторок повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена.

Своє звернення до лідерів ЄС напередодні їхньої екстреної зустрічі записала білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Теми: ЛукашенкоУкраїнаЄСБілорусьмітинги
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