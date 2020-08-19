Лукашенко пригрозив ЄС і Україні за "розпалювання заворушень"

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, доручив МЗС донести офіційну позицію білоруської влади про ситуацію в країні лідерам Євросоюзу і України.

Про це він сказав за підсумками засідання Ради безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське держагентство БелТА.

"Їм просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору. І попередити їх про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень - це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - сказав Лукашенко.

Як відомо, лідери ЄС сьогодні проводять позачергову відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі.

За даними ЗМІ, очікується, що лідери не ухвалюватимуть рішення про санкції, але закличуть до діалогу, поваги до суверенітету країни, звільнення арештованих і підтримки мирних демонстрантів.

У Єврокомісії у вівторок повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена.

Своє звернення до лідерів ЄС напередодні їхньої екстреної зустрічі записала білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

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