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Лукашенко пригрозил ЕС и Украине за "разжигание беспорядков"

Среда, 19 августа 2020, 16:20

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко поручил МИД донести официальную позицию белорусских властей о ситуации в стране лидерам Евросоюза и Украины.

Об этом он сказал по итогам заседания Совета безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское госагентство БелТА.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - сказал Лукашенко.

Как известно, лидеры ЕС сегодня проводят внеочередную видеоконференцию по ситуации в Беларуси.

По данным СМИ, ожидается, что лидеры не будут принимать решение о санкциях, но призовут к диалогу, уважению к суверенитету страны, освобождению арестованных и поддержке мирных демонстрантов.

В Еврокомиссии во вторник сообщили, что работа над подготовкой санкционных списков в отношении Беларуси началась, но еще не завершена.

Свое обращение к лидерам ЕС накануне их экстренной встречи записала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська.

Темы: ЛукашенкоУкраинаЕСБеларусьмитинги


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