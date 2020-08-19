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Саміт ЄС домовився про санкції щодо Білорусі

Середа, 19 серпня 2020, 16:42

Європейський Союз запровадить санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заголовив голова Європейської ради Шарль Мішель під час брифінгу  після відеозустрічі лідерів ЄС щодо ситуації у Білорусі.

"Ми твердо підтримуємо право білоруського народу визначає свою долю і ЄС невдовзі запровадимо санкції проти значної кількості осіб, відповідальних за насильство, репресії і шахрайство з виборами", - заявив Шарль Мішель. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСБілорусьсанкції
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