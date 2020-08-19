Саммит ЕС договорился о санкциях в отношении Беларуси

Европейский Союз введет санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель во время брифинга после видеовстречи лидеров ЕС по ситуации в Беларуси.

"Мы твердо поддерживаем право белорусского народа определять свою судьбу, и ЕС вскоре введет санкции против значительного числа лиц, ответственных за насилие, репрессии и мошенничество с выборами", - заявил Шарль Мишель.

Страны-члены единогласно поддержали подготовку санкций против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии в Беларуси, отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

"Это будут адресные санкции, направленные против конкретных лиц, не затронут народ Беларуси. Список людей, в отношении которых будут введены санкции, будет согласован в ближайшее время", - детализировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Европейского совета еще раз подчеркнул, что выборы в Беларуси не были свободными и честными и не соответствовали международным стандартам, поэтому ЕС не признает их результаты.

Он призвал власти Беларуси найти мирный выход из кризиса, прекратив насилие, снизив напряжение и начав всеобъемлющий национальный диалог.

Напомним, сегодня лидеры Евросоюза провели внеочередной дистанционный саммит, созванный в связи с ситуацией в Беларуси.

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