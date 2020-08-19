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ЄС не визнав результати виборів президента Білорусі

Середа, 19 серпня 2020, 16:42

Євросоюз не визнає результатів виборів президента Білорусі, які відбулися 9 серпня.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель після позачергової відеоконференції лідерів країн ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми хочемо надіслати чіткий меседж: ЄС солідарний з білоруським народом, і ми не сприймаємо безкарність. Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні чесним і не відповідали міжнародним стандартам. Ми не визнаємо результатів, представлених білоруською владою. Народ Білорусі заслуговує на краще", - сказав Мішель.

Він закликав білоруську владу уникати подальшого насильства щодо учасників акцій протестів.

"Ми закликаємо до започаткування інклюзивного національного діалогу. Усі сторони, включаючи треті країни, повинні підтримати цей процес. ЄС повністю підтримує ініціативу ОБСЄ і готовий підтримати її", - сказав Мішель.

Лідери ЄС також домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів.

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Теми: БілорусьвибориЄС


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