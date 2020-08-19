Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЕС не признал результаты выборов президента Беларуси

Среда, 19 августа 2020, 16:42

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после внеочередной видеоконференции лидеров стран ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы хотим послать четкий месседж: ЕС солидарен с белорусским народом, и мы не воспринимаем безнаказанность. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честным и не соответствовали международным стандартам. Мы не признаем результатов, представленных белорусскими властями. Народ Беларуси заслуживает лучшего", - сказал Мишель.

Он призвал белорусские власти избегать дальнейшего насилия в отношении участников акций протестов.

"Мы призываем к началу инклюзивного национального диалога. Все стороны, включая третьи страны, должны поддержать этот процесс. ЕС полностью поддерживает инициативу ОБСЕ", - сказал Мишель.

Лидеры ЕС также договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов.

Читайте больше: От признания до санкций: как разделился мир в отношении к "победе" Лукашенко

Темы: БеларусьвиборыЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко пригрозил ЕС и Украине за "разжигание беспорядков"

Рада соберется 25 августа, чтобы поднять «минималку» и обсудить большой герб

В Кремле заявили, что не видят необходимости оказывать военную помощь Беларуси

Лукашенко ответил на критику Запада

Одно из дел против Омеляна закрыли

СБУ прокомментировала "вагнеровскую спецоперацию": "Фантастический сценарий"

Все новости...
Беларусь
Лукашенко дал 7 заданий силовикам, чтобы «вернуть спокойную страну»
Саммит ЕС договорился о санкциях в отношении Беларуси
Лукашенко пригрозил ЕС и Украине за "разжигание беспорядков"
Последние новости
17:00
Стерненко подтвердил, что фигурирует в деле Шеремета
16:49
Лукашенко дал 7 заданий силовикам, чтобы «вернуть спокойную страну»
16:42
ЕС не признал результаты выборов президента Беларуси
16:42
Саммит ЕС договорился о санкциях в отношении Беларуси
16:22
Кабмин предлагает переименовать один из районов Ивано-Франковской области
16:20
Лукашенко пригрозил ЕС и Украине за "разжигание беспорядков"
16:19
Правительство уволило заместительницу главы Нацслужбы здоровья
16:13
В Минфине рассказали, сколько акцизного налога с горючего направят в местные бюджеты
16:11
фото Бигуса внесли в базу "Миротворца" из-за сюжета о Свинарчуках
15:59
Почему увеличить вес школьного аттестата при поступлении плохая идея – экс-замглавы МОН
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!