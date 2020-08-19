ЕС не признал результаты выборов президента Беларуси

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после внеочередной видеоконференции лидеров стран ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы хотим послать четкий месседж: ЕС солидарен с белорусским народом, и мы не воспринимаем безнаказанность. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честным и не соответствовали международным стандартам. Мы не признаем результатов, представленных белорусскими властями. Народ Беларуси заслуживает лучшего", - сказал Мишель.

Он призвал белорусские власти избегать дальнейшего насилия в отношении участников акций протестов.

"Мы призываем к началу инклюзивного национального диалога. Все стороны, включая третьи страны, должны поддержать этот процесс. ЕС полностью поддерживает инициативу ОБСЕ", - сказал Мишель.

Лидеры ЕС также договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов.

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