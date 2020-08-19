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Стерненко підтвердив, що фігурує у справі Шеремета

Середа, 19 серпня 2020, 17:00

Активіст Сергій Стерненко розповів, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета вказані його дані як особи, що може бути причетною до цього злочину.

Джерело: Стерненко у Facebook

Пряма мова: "Видання The Бабель оприлюднило інформацію про те, що у справі Шеремета фігурує і мій мобільний телефон. Я з’ясував деталі та підтверджую цю інформацію. Слідчі поліції в рамках провадження щодо вбивства Шеремета брали дозволи на прослуховування та стеження за дуже багатьма людьми. І це взагалі ніяк не стосувалось самого вбивства Шеремета".

Деталі: За його словами, правоохоронці у матеріалах справи вказали, що десятки активістів з усієї країни можуть бути причетними до вбивства Шеремета. Стерненко стверджує, що у провадженні є два номери його мобільних телефонів: актуальний, та старий, яким він не користується вже близько 7 років.

З огляду на це активіст зробив висновок, що справа про вбивство журналіста просто використовується силовиками для незаконного стеження за громадянами: "Поліція незаконно прослуховує нас. Поліція втручається в наше життя, бо ми не подобаємось Авакову".

На його думку, правоохоронці використали провадження по Шеремету "для власних потреб".

Теми: СтерненкоСправа Шеремета


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