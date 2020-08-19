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Стерненко подтвердил, что фигурирует в деле Шеремета

Среда, 19 августа 2020, 17:00
Стерненко подтвердил, что фигурирует в деле Шеремета

Активист Сергей Стерненко рассказал, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета указаны его данные как лица, которое может быть причастно к этому преступлению.

Источник: Стерненко в Facebook

Прямая речь: "Издание The Бабель обнародовало информацию о том, что в деле Шеремета фигурирует и мой мобильный телефон. Я выяснил детали и подтверждаю эту информацию. Следователи полиции в рамках производства по убийству Шеремета брали разрешения на прослушивание и слежку за очень многими людьми. И это вообще никак не касалось самого убийства Шеремета".

Детали: По его словам, правоохранители в материалах дела указали, что десятки активистов со всей страны могут быть причастны к убийству Шеремета. Стерненко утверждает, что в производстве есть два номера его мобильных телефонов: актуальный, и старый, которым он не пользуется уже около 7 лет.

Учитывая это, активист сделал вывод, что дело об убийстве журналиста просто используется силовиками для незаконной слежки за гражданами: "Полиция незаконно прослушивает нас. Полиция вмешивается в нашу жизнь, потому что мы не нравимся Авакову".

По его мнению, правоохранители использовали дело по Шеремету "для собственных нужд".

Украинская правда

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Темы: СтерненкоДело Шеремета
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