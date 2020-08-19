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На Донбасі ворог провокував бійців ООС пострілами

Середа, 19 серпня 2020, 18:11

Російські найманці від початку доби 19 серпня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі не прицільними пострілами, українські воїни на провокацію не піддалися.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, в обідній час противник зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля Луганського. Постріли були не прицільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали та на провокацію ворога не піддалися".

Деталі: Зазначається, що на всіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою.

Також у штабу наголошують, що з 27 липня, коли було проголошено всеохопний режим припинення вогню, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Українська правда


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