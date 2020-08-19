На Донбассе враг провоцировал бойцов ООС выстрелами
Российские наемники от начала суток 19 августа один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе не прицельными выстрелами, украинские воины на провокацию не поддались.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС
Дословно: "С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В частности, в обеденное время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников возле Луганского. Выстрелы были не прицельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали и на провокацию врага не поддались".
Детали: Отмечается, что на всех других участках фронта режим тишины хранился в полной мере.
Также в штабе подчеркивают, что с 27 июля, когда был провозглашен всеобъемлющий режим прекращения огня, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.