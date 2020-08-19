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На Донбассе враг провоцировал бойцов ООС выстрелами

Среда, 19 августа 2020, 18:11

Российские наемники от начала суток 19 августа один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе не прицельными выстрелами, украинские воины на провокацию не поддались.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Дословно: "С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, в обеденное время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников возле Луганского. Выстрелы были не прицельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали и на провокацию врага не поддались".

Детали: Отмечается, что на всех других участках фронта режим тишины хранился в полной мере.

Также в штабе подчеркивают, что с 27 июля, когда был провозглашен всеобъемлющий режим прекращения огня, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Украинская правда


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