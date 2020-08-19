Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В РНБО попередили про загрозу масштабної кібератаки спецслужб РФ на органи держвлади

Середа, 19 серпня 2020, 18:39

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України попереджає про активізацію хакерського угруповання "Gamaredon", за яким стоять спецслужби Російської Федерації.

Джерело: пресцентр РНБО

Деталі: Зазначається, що фахівці центру виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак.

Під час останніх спроб атак використовуються шкідливі вкладення, які імітують документи державних органів влади, зокрема, Служби безпеки України. Злочинці розсилають шкідливі документи електронною поштою, і під час їх відкриття хакери отримують доступ до систем та мереж державної установи.

Вказується, що проведений аналіз шкідливих програм виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні напередодні Дня Незалежності та під час підготовки до чергових місцевих виборів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що усі суб’єкти сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку у різних сферах, працюють у постійному режимі відслідковування, запобігання і відбиття кібератак.

У разі виявлення індикаторів компрометації необхідно невідкладно інформувати НКЦК при РНБО України (е-mail: report@ncscc.gov.ua).

Технічні індикатори

 Файли:

  • "Оперативне зведення.docx", sha256:

           "f35a137f830a335a558e11d0521564af6d5098f3553f5b6ae4a12b697ae53ef4"

  • "Оперативне зведення.docx", sha256: "4BB156F4503AB179DC2B21C7CCEBB09356ED5CFFC991DDD2317651D6C899BEE6"
  • "Оперативне зведення.docx", sha256: "45445987BA4FE3031F1D1D0B50B85E1F577BC270B8CA711EBD5FFF70B82D228C"

Домени:

  • document.freedynamicdns.org

Посилання:

  • http://document.freedynamicdns.org/lib/boot/jknjfk.dot
  • http://document.freedynamicdns.org/var/backups/JKAdYI.dot
  • http://document.freedynamicdns.org/www/mail/WVCHiQ.dot

IP-адреси:

  • 141.8.196.176
  • 141.8.196.56
  • 141.8.192.31

Українська правда
Теми: хакериРНБОРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео Лукашенко дав 7 завдань силовикам, щоб "повернути спокійну країну"

ЄС не визнав результати виборів президента Білорусі

Лукашенко пригрозив ЄС і Україні за "розпалювання заворушень"

Рада збереться 25 серпня, щоб підняти "мінімалку" і обговорити великий герб

У Кремлі заявили, що не бачать потреби надавати військову допомогу Білорусі

Лукашенко відповів на критику Заходу

Усі новини...
хакери
Кіберполіція викрила хакерів, які легалізували мільярд через криптовалюти
Підконтрольні ФСБ хакери атакували представництво Зеленського в Криму
РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів
Останні новини
19:02
Помер Борис Патон
18:49
Меркель: Лукашенко відмовився говорити зі мною
18:39
В РНБО попередили про загрозу масштабної кібератаки спецслужб РФ на органи держвлади
18:23
У СОТ заявили про рекордне падіння світової торгівлі
18:11
На Донбасі ворог провокував бійців ООС пострілами
18:09
У ЦВК повідомили, коли чекати інавгурацію Лукашенка
17:52
ЄС сподівається на невтручання РФ і відзначив останні заяви Кремля щодо Білорусі
17:42
Закриття міжбанку: гривня різко ослабла до долара
17:39
На Львівщині та Буковині захворіли найбільше працівників судів
17:37
Кабмін хоче розширити програму допомоги з часткового безробіття
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!