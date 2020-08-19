В СНБО предупредили об угрозе масштабной кибератаки спецслужб РФ на органы госвласти

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает об активизации хакерской группировки "Gamaredon", за которым стоят спецслужбы Российской Федерации.

Источник: пресс-центр СНБО

Детали: Отмечается, что специалисты центра выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак.

Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения.

Указывается, что проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, предупреждения и отражения кибератак.

В случае выявления индикаторов компрометации необходимо безотлагательно информировать НКЦК при СНБО Украины (е-mail: report@ncscc.gov.ua).