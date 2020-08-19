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Умер Борис Патон

Среда, 19 августа 2020, 19:02

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон.

Источник: аппарат СНБО в комментарии "Украинской правде", глава государства Владимир Зеленский

Детали: УП сообщили, что формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы.

Свои соболезнования на страницах соцсетей высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Прямая речь: Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности.

И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец.

Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича.

Вечная память! ".

Справка: Герой Украины Борис Патон с 1962 до 2020 года возглавлял Национальную академию наук Украины.

Украинская правда


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