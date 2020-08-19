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Байден підтримав Тихановську і проведення нових виборів у Білорусі

Середа, 19 серпня 2020, 19:34

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден підтримав заклики до проведення нових виборів президента Білорусі.

Про це Байден написав в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами. США повинні підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів. Росії потрібно сказати, щоб вона не втручалася - справа не в геополітиці, а в праві обирати своїх лідерів", - написав Байден.

Опонентка Александра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська записала звернення до лідерів ЄС, в якому закликала не визнавати сфальсифікованих виборів і провести нове голосування за участю міжнародних спостерігачів.

Нагадаємо, лідери країн ЄС домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

Також вони заявили, що не визнають результатів виборів президента Білорусі, які відбулися 9 серпня.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

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Теми: БілорусьСША
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