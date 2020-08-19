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Байден поддержал Тихановскую и проведение новых выборов в Беларуси

Среда, 19 августа 2020, 19:34

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал призывы к проведению новых выборов президента Беларуси.

Об этом Байден написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась - дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", - написал Байден.

Оппонентка Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская записала обращение к лидерам ЕС, в котором призвала не признавать сфальсифицированные выборы и провести новое голосование с участием международных наблюдателей.

Напомним, лидеры ЕС также договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов.

Также они заявили, что не признают результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

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Темы: БеларусьСША
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