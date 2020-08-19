Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден поддержал Тихановскую и проведение новых выборов в Беларуси

Среда, 19 августа 2020, 19:34

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал призывы к проведению новых выборов президента Беларуси.

Об этом Байден написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась - дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", - написал Байден.

Оппонентка Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская записала обращение к лидерам ЕС, в котором призвала не признавать сфальсифицированные выборы и провести новое голосование с участием международных наблюдателей.

Напомним, лидеры ЕС также договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов.

Также они заявили, что не признают результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Читайте также - От признания до санкций: как разделился мир в отношении к "победе" Лукашенко

Темы: БеларусьСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Дело "вагнеровцев": экс-начальник ГУР говорит о домыслах, журналист настаивает на госизмене

обновленоУмер Борис Патон

видео Лукашенко дал 7 заданий силовикам, чтобы «вернуть спокойную страну»

ЕС не признал результаты выборов президента Беларуси

Лукашенко пригрозил ЕС и Украине за "разжигание беспорядков"

Рада соберется 25 августа, чтобы поднять «минималку» и обсудить большой герб

Все новости...
Беларусь
Меркель: Лукашенко отказался говорить со мной
ЕС надеется на невмешательство РФ и отметил последние заявления Кремля по Беларуси
ЕС выделит 53 млн евро белорусскому обществу, уменьшив помощь государству
Последние новости
20:36
Швеция фиксирует самый высокий уровень смертности за 150 лет в первые 6 месяцев 2020 года
20:27
фото, видеоВ жилом доме в центре Киева произошел пожар
20:14
Официальный курс на 20 августа: гривня теряет позиции
19:59
Дело "вагнеровцев": экс-начальник ГУР говорит о домыслах, журналист настаивает на госизмене
19:34
Байден поддержал Тихановскую и проведение новых выборов в Беларуси
19:22
Суд определился с датой подготовительного заседания по делу Шеремета
19:18
Кабмин упростил процедуру весового контроля для "Укртрансбезопасности"
19:02
обновленоУмер Борис Патон
18:49
Меркель: Лукашенко отказался говорить со мной
18:39
В СНБО предупредили об угрозе масштабной кибератаки спецслужб РФ на органы госвласти
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!