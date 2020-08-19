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У житловому будинку в центрі Києва сталася пожежа

Середа, 19 серпня 2020, 20:27

У Києві сталася пожежа в чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Велика Васильківська, жертв немає.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, 5 канал

Дослівно: "19 серпня до ДСНС надійшла інформація, що Печерському районі по вул. Велика Васильківська, 85 в чотирьохповерховому житловому будинку в квартирі на 4 поверсі  виникла пожежа з розповсюдженням на горище".

Деталі: Рятувальники повідомляють, що о 19:55 пожежу локалізовано на площі 800 м кв. Жертв та постраждалих немає.

Українська правда


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