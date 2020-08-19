Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У житловому будинку в центрі Києва сталася пожежа

Середа, 19 серпня 2020, 20:27
У житловому будинку в центрі Києва сталася пожежа

У Києві сталася пожежа в чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Велика Васильківська, жертв немає.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, 5 канал

Дослівно: "19 серпня до ДСНС надійшла інформація, що Печерському районі по вул. Велика Васильківська, 85 в чотирьохповерховому житловому будинку в квартирі на 4 поверсі  виникла пожежа з розповсюдженням на горище".

Деталі: Рятувальники повідомляють, що о 19:55 пожежу локалізовано на площі 800 м кв. Жертв та постраждалих немає.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: