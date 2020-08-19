В жилом доме в центре Киева произошел пожар
Среда, 19 августа 2020, 20:27
В Киеве произошел пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Большая Васильковская, жертв нет.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 5 канал
Дословно: "19 августа в ГСЧС поступила информация, что Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4 этаже возник пожар с распространением на чердак".
Детали: Спасатели сообщают, что в 19:55 пожар локализован на площади 800 кв. Жертв и пострадавших нет.
Украинская правда