В жилом доме в центре Киева произошел пожар

В Киеве произошел пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Большая Васильковская, жертв нет.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 5 канал

Дословно: "19 августа в ГСЧС поступила информация, что Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4 этаже возник пожар с распространением на чердак".

Детали: Спасатели сообщают, что в 19:55 пожар локализован на площади 800 кв. Жертв и пострадавших нет.