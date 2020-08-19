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В жилом доме в центре Киева произошел пожар

Среда, 19 августа 2020, 20:27
В жилом доме в центре Киева произошел пожар

В Киеве произошел пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Большая Васильковская, жертв нет.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 5 канал

Дословно: "19 августа в ГСЧС поступила информация, что Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4 этаже возник пожар с распространением на чердак".

Детали: Спасатели сообщают, что в 19:55 пожар локализован на площади 800 кв. Жертв и пострадавших нет.

Украинская правда
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