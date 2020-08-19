11 день протестів у Білорусі: опозиція обрала президію, тисячі людей знову на мітингу

У Білорусі 11 день тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента країни: опозиція обрала президію Координаційної ради, на головній площі Мінська зібрався мітинг, в якому беруть участь кілька тисяч людей.

Джерело: TUT.by, Радыё Свабода

Деталі: На засіданні 19 серпня було обрано президію Ради, до якої увійшли Світлана Алексієвич, Лілія Власова, Сергій Дилевський, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Марія Колесникова, Павло Латушко. Рада прийняла резолюцію, в якій вимагає припинити насильство, звільнити політв'язнів, визнати вибори недійсними.

Як заявив Павло Латушко, вони вже дзвонили в Адміністрацію президента, щоб повідомити про цілі і завдання Ради, але відповіді не отримали.

Ексдиректор Купалівського театру зазначив, що Рада бачила реакцію Євросоюзу і Росії на вибори в Білорусі. Але, як вважає Латушко, ідеальним варіантом буде, якщо переговори щодо транзиту влади будуть проходити без втручання зовнішніх сил, а лише між суспільством і владою Білорусі.

Варіант, якщо влада не піде на діалог, у Раді допускають, але чекають, що офіційний Мінськ все ж погодиться на діалог для розв'язання політичної кризи в країні. Члени Координаційної ради також ще раз наголосили, що ніякої програми, про яку пишуть деякі ЗМІ, у Ради немає.

Марія Колесникова зазначила, що Рада не ставить собі за мету зміну конституційного ладу і зовнішньополітичного курсу, і підтримує людей, які висловлюють свою думку, виходячи на мирні акції протесту.

Кілька тисяч людей зібралися на площі Незалежності в Мінську до 19:00 в знак протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів і насильства з боку силовиків.

Серед них є ті, хто годиною раніше прийшов до будівлі МВС на акцію протесту. Перед виходом на площу люди скандували "Караєва (глава МВС БР) в суд!", "Давай!", "Лукашенко в автозак!", "Трибунал!", "Страйк!", "Свобода слова для всіх!".

Проспект Незалежності перекритий для приватного транспорту, але громадський транспорт їздить.