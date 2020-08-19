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11 день протестов в Беларуси: оппозиция избрала президиум, тысячи людей снова на митинге

Среда, 19 августа 2020, 20:59
TUT.by

В Беларуси 11 день продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента страны: оппозиция идбара президиум Координационного совета, на главной площади Минска собрался митинг, в котором участвуют несколько тысяч человек.

Источник: TUT.by, Радыё Свабода

Детали: На заседании 19 августа был избран президиум Совета, в который вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко. Совет принял резолюцию, в которой требует прекратить насилие, освободить политзаключенных, признать выборы недействительными.

Как заявил Павел Латушко, они уже звонили в Администрацию президента, чтобы сообщить о целях и задачах Совета, но ответа не последовало.

Экс-директор Купаловского театра отметил, что Совет видел реакцию Евросоюза и России на выборы в Беларуси. Но, как считает Латушко, идеальным вариантом будет, если переговоры по транзиту власти будут проходить без вмешательства внешних сил, а лишь между обществом и властью Беларуси.

Вариант, если власть не пойдет на диалог, в Совете допускают, но ждут, что официальный Минск все же согласится на диалог для разрешения политического кризиса в стране. Члены Координационного совета также еще раз подчеркнули, что никакой программы, о которой пишут некоторые СМИ, у Совета нет.

Мария Колесникова отметила, что Совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса, и поддерживает людей, которые выражают свое мнение, выходя на мирные акции протеста.

Несколько тысяч человек собрались на площади Независимости в Минске к 19:00 в знак протеста против фальсификации результатов президентских выборов и насилия со стороны силовиков.

 

Среди них есть те, кто часом ранее пришел к зданию МВД на акцию протеста. Перед выходом на площадь люди скандировали "Караева (глава МВД БР) в суд!", "Давай!", "Лукашенко в автозак!", "Трибунал!", "Забастовка!", "Свобода слова для всех!".

Проспект Независимости перекрыт для частного транспорта, но общественный транспорт ездит.

Темы: Беларусь


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