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Незаконний ремонт на Подолі: в Києві на хабарі погоріли чиновники

Середа, 19 серпня 2020, 21:35

Столичні правоохоронці викрили заступника начальника районного управління ЖКГ та його підлеглого на хабарах.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди заступника начальника управління житлового-комунального господарства – начальника відділу контролю за благоустроєм однієї з РДА у м. Києві та головного спеціаліста того ж відділу.

Змовники вимагали та отримали від підприємця 3,5 тисячі доларів США за надання можливості проведення будівельних робіт без належним чином оформлених документів та невжиття контрольних заходів.

У ході слідства правоохоронці задокументували одержання посадовцями вказаних коштів у два етапи. Під час передачі другого траншу у сумі 1, 5 тис. доларів США чиновників затримали "на гарячому".

 
поліція києва

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом).

Пряма мова Максимець: "Приватне підприємство займалось реконструкцією двох об'єктів на території столичного Подолу. За проведення ремонту покрівлі без оформлення всіх належних документів (контрольної картки) посадовці вимагали та одержали від представника компанії 3.5 тис. доларів США двома частинами.

Одночасно головний спеціаліст за 25 тис. грн обіцяв також сприяти у вирішенні питання про підведення води до одного з цих об'єктів. У ході невідкладних обшуків у службових кабінетах одного з затриманих виявлено та вилучено частину коштів, отриманих у якості неправомірної вигоди під час першої передачі".

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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