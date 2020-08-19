Незаконный ремонт на Подоле: в Киеве на взятках погорели чиновники

Столичные правоохранители разоблачили заместителя начальника районного управления ЖКХ и его подчиненного на взятках.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Задержаны на вымогательстве и получении неправомерной выгоды заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства - начальник отдела контроля за благоустройством одной из РГА в г. Киеве и специалист того же отдела.

Заговорщики требовали и получили от предпринимателя 3,5 тысячи долларов США за предоставление возможности проведения строительных работ без надлежаще оформленных документов и непринятие контрольных мероприятий.

В ходе следствия правоохранители задокументировали получение должностными лицами указанных средств в два этапа. Во время передачи второго транша в сумме 1,5 тыс. долларов США чиновников задержали "с поличным".

полиция киева

Сейчас решается вопрос о сообщеним задержанным о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом и злоупотребления влиянием).

Прямая речь Максимец: "Компания занималась реконструкцией двух объектов на территории столичного Подола. За проведение ремонта кровли без оформления всех необходимых документов (контрольной карточки) должностные лица требовали и получили от представителя компании 3.5 тыс. долларов США двумя частями.

Одновременно главный специалист за 25 тыс. грн обещал также способствовать в решении вопроса о подведении воды к одному из этих объектов. В ходе неотложных обысков в служебных кабинетах одного из задержанных обнаружена и изъята часть средств, полученных в качестве неправомерной выгоды при первой передачи".