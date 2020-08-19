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Садовий передумав і вчетверте висуватиметься в мери Львова

Середа, 19 серпня 2020, 22:31
Українська правда

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що знову балотуватиметься на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Джерело: відеозвернення Садового у Facebook

Деталі: У середу на сторінці мера у соцмережах з’явилося повідомлення,де Садовий дякує за привітання з днем народження та заявляє, що має намір взяти участь у прийдешніх виборах.

Пряма мова: "19 серпня мені 52 роки. Дякую всім, хто телефонує, посилає SMS: дуже багато вітань. І є багато запитань: "Слухай, Андрію, так ти йдеш на наступні вибори?". Я собі отак думаю: завод з переробки сміття почали будувати, ще дуже багато проблем, треба добудувати до кінця? Треба. А вулицю Бандери чи Суботівську з Рясне-2 на Левандівку треба? Треба. А Шевченка, Богдана Хмельницького?... Ну і що оце все кинути на призволяще? Це якось несерйозно. Тому йду. Я думаю, що ви матимете вибір. Придивляйтеся, приймайте рішення".

Що передувало: У березні 2019 року Садовий заявив, що прийняв рішення більше не балотуватися у мери міста Львова.

"Ні, ні. Знаєте, закінчується моя каденція, це вже третя каденція - 13 років міським головою. Я б дуже хотів, щоб після мене приходили молодші, мудріші, талановитіші, більш успішні, і я їх максимально буду підтримувати", - казав він.

Українська правда
Теми: ЛьвівСадовий


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