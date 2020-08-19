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Садовый передумал и в четвертый раз будет выдвигаться в мэры Львова

Среда, 19 августа 2020, 22:31
Садовый передумал и в четвертый раз будет выдвигаться в мэры Львова
украинская правда

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что будет вновь баллотироваться на местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

Источник: видеообращение Садового в Facebook

Детали: В среду на странице мэра в соцсетях появилось сообщение, где Садовый благодарит за поздравления с днем ​​рождения и заявляет, что намерен принять участие в предстоящих выборах.

Прямая речь: "19 августа мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, посылает SMS: очень много поздравлений. И есть много вопросов: "Слушай, Андрей, так ты идешь на следующие выборы?". Я себе так думаю: завод по переработке мусора начали строить еще очень много проблем, надо достроить до конца? Надо. А улицу Бандеры или Субботовскую с Рясне-2 на Левандовку надо? Надо. А Шевченко, Богдана Хмельницкого? ... Ну и что это все бросить на произвол? Это как-то несерьезно. Поэтому иду. Я думаю, что вы будете иметь выбор. Присматривайтесь, принимайте решение".

Что предшествовало: В марте 2019 Садовый заявил, что принял решение больше не баллотироваться в мэры города Львова.

Украинская правда
Темы: ЛьвовСадовый
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