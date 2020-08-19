Литва закрила в'їзд для Лукашенка

МЗС Литви вніс виконуючого обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка в список нев'їзних.

Джерело: глава відомства Лінас Лінкявічюс, якого цитує Delfi

Деталі: Країна заборонила в'їзд ще 31 білоруського чиновника, міністр Литви не став розкривати весь список, але уточнив, що в нього потрапили посадові особи, які представляють ОМОН, КДБ і виборчу комісію. Список вже передано на затвердження у МВС Литви.

Нагадаємо: В Білорусі 11 днів тривають акції протесту проти масштабно сфальсифікованих виборів президента. Опозиція сформувала Координаційну раду та вимагає перевиборів. Білоруси наголошують, що їхній протест – мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.

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