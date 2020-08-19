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Литва закрыла въезд для Лукашенко

Среда, 19 августа 2020, 23:04

МИД Литвы внес исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко в список невъездных.

Источник: глава ведомства Линас Линкявичюс, которого цитирует Delfi

Детали: Страна запретила въезд еще 31 белорусскому чиновнику, министр Литвы не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию. Список уже передан на утверждение в МВД Литвы.

Напомним: В Беларуси 11 дней продолжаются акции протеста против масштабно сфальсифицированных выборов президента. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы отмечают, что их протест - мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.

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Темы: БеларусьЛукашенкоЛитва


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