Кравчук пропонує "особливу систему управління" для ОРДЛО

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що представники окупованих територій Донецької та Луганської областей повинні сформулювати, яким вони бачать майбутнє регіону. У свою чергу він пропонує особливу систему управління ОРДЛО.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Судячи з їхніх заяв, "виборів", які там вже відбулися, вони (представники ОРДЛО – УП) хочуть автономії, федералізації. Вони хочуть, щоб це була територія з ознаками не лише якогось "особливого статусу управління", а щоб це була територія з ознаками державності. Тобто вони беруть дуже високо. Росія поки що говорить про "особливий статус", як це записано в мінських документах. Але там записали так, що ми самі не знаємо, що це таке".

Деталі: Кравчук нагадав, що коли починалися події на Донбасі, він вже звертався на одному з телеканалів до ватажків так званих "Л/ДНР", щоб вони підготували письмові пропозиції про те, що хочуть мати на території цих районів: "Або це "особливий статус", або це щось таке, де є ознаки державності, чи це автономія. Напишіть, на які кроки ви могли б піти, щоб був компроміс, щоб можна було домовлятися. Ніякої відповіді я не отримав".

Кравчук додав, що говорить про "особливу систему управління" на цих територіях, оскільки, на його думку, там управління не може дублювати ті схеми, які існують в інших регіонах, бо в ОРДЛО склалася досить складна і не схожа на інші регіони України ситуація.

Кравчук вважає, що Україна не повинна вести переговори з представниками ОРДЛО на рівні президента країни, на високому державному рівні, але потрібно шукати формати, коли можуть вести діалог інші переговірники, наприклад, цим може зайнятися в разі призначення членом делегації в ТКГ перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.

На думку Кравчука, потрібно окреслити певну дорожню карту для подальших дій і узгодити її з ОРДЛО, після цього "можна буде ставити питання на більш високому рівні для остаточного вирішення".

Що передувало: Леонід Кравчук вважає, що вирішити питання встановлення миру на Донбасі буде дуже складно без участі в цьому процесі Сполучених Штатів.