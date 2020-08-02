У МОЗ назвали рівень смертності від коронавірусу

Загальній показник летальності від Covid-19 по Україні складає 2,4%.

Джерело: повідомлення Центру громадського здоров’я

Деталі: Найвищий рівень летальності серед усіх регіонів - у Кіровоградській області. Слідом йдуть Черкащина та Закарпаття.

Дослівно: "Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях".

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Нагадаємо: За минулу добу, 1 серпня, в Україні виявили ще 1 112 випадків Covid-19, хвороба забрала життя 16 людей.

У світі 1 серпня кількість випадків захворювання на коронавірус досягла 18 мільйонів, 688 тисяч з яких – летальні.