До Києва приїхав екскандидат у президенти Білорусі, який переховувався в РФ

Білоруський політик Валерій Цепкало, який раніше втік з Білорусі до Росії, тепер знаходиться в Києві.

Джерело: Інтерфакс з посиланням на прессекретаря Цепкало Олексія Урбана

Деталі: колишній глава Парку високих технологій і політичний опонент Олександра Лукашенка Валерій Цепкало, який раніше рятуючись від арешту втік до Москви з Білорусі, вже приїхав в Україну.

Пряма мова Урбана: "Валерій Цепкало вже знаходиться у Києві".

Нагадаємо: 24 липня Цепкало з двома дітьми виїхав з Білорусі. Політик боявся, що його заарештують на батьківщині. Його дружина розповіла, що має інформацію не тільки про потенційний арешт чоловіка, але і можливе позбавлення сім'ї батьківських прав, тому дітей також вивезли за кордон.

14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Цепкала кандидатом у президенти, мотивуючи тим, що у політика немає необхідних для цього 100 тисяч достовірних підписів за його висунення. Ініціативна група Цепкала зібрала понад 200 тис. підписів. За даними штабу, у виборчкоми було передано 160 тисяч підписів, але ЦВК Білорусі визнав достовірними менше 80 тисяч з них.

Дружину колишнього претендента в президенти Білорусі Вероніку Цепкало викликають на допит, а її сестру вранці 30 липня затримали.