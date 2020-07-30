Дружину експретендента на посаду президента Білорусі Цепкало викликали на допит
Дружину колишнього претендента на посаду президента Білорусі Вероніку Цепкало викликають на допит, а її сестру вранці 30 липня затримали.
Джерело: Tut.by
Деталі: Вероніку Цепкало викликають у МВС Білорусі для дачі свідчень у перевірці, яку проводять у відношенні Валерія Цепкала за заявою Седата Ігдеджі.
Повістку дружині екс-претендента на посаду президента вручили у четвер вранці співробітники ДАІ, які зупинили її машину.
Також у четвер вранці затримали її сестру – співробітницю Белгазпромбанку.
Вероніка Цепкало заявила, що вона це розцінює як політичний тиск на кампанію об'єднаного штабу.
Пряма мова: "Сьогодні вранці мою сестру, співробітницю Белгазпромбанку, невідомі люди в цивільному одязі прямо з парковки забрали, посадили в автомобіль і повезли у невідомому напрямку. Куди повезли – я не знаю. Можливо, це МВС – для надання свідчень, можливо, КДБ, я не знаю.
Зараз я їду давати свідчення у МВС. У мене в повістці написано, що я маю з'явитися для дачі свідчень.
Де знаходиться сестра, причину її затримання не знаю. Мені подзвонили співробітники її банку і сказали, що вона затримана".
Передісторія:
- Колишній претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало днями виїхав із Білорусі та забрав із собою дітей.
- Президентські вибори в Білорусі повинні відбутися 9 серпня.
- Валерію Цепкалу відмовили в реєстрації кандидатом у президенти Білорусі, нарахувавши менше 100 тисяч достовірних підписів за нього (екс-голова "Парку високих технологій" передав у ЦВК майже 160 тисяч підписів, зарахували йому трохи більше 78 тисяч підписів). Крім того, ЦВК назвала невідповідністю вимогам те, що дружина Валерія Цепкала не вказала, що володіє акціями Приорбанку.
- Валерій Цепкало подав до Верховного суду Білорусі скаргу на рішення ЦВК про відмову в реєстрації. Верховний суд постанову Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації Цепкало кандидатом у президенти вирішив залишити без змін.