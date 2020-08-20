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Україна вже на 15-му місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19

Четвер, 20 серпня 2020, 03:07
Україна вже на 15-му місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19

За минулу добу Україна опинилася на 15-му місці в світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом, за загальною кількістю виявлених хворих вона на 31-му місці.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Станом на 19 серпня у світі зафіксовано 22,5 мільйона випадків зараження, з них 258 тисяч тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 790 788 пацієнтів, з них 6500 за минулу добу.

Успішно перенесли хворобу і вилікувались 15 мільйонів людей.

У п’ятірці світових лідерів з кількості заражень COVID-19 — США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 31-му місці цього антирейтингу.

В країнах Європи, де діагностовано понад 3 мільйона випадків COVID-19. Лідерами антирейтингу є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна, де виявлено 96 403 хворих на коронавірус, займає 7 місце.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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