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Украина уже на 15-м месте в мире по количеству новых случаев COVID-19

Четверг, 20 августа 2020, 03:07
Украина уже на 15-м месте в мире по количеству новых случаев COVID-19

За минувшие сутки Украина оказалась на 15-м месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, по общему количеству выявленных больных она на 31-м месте.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: На 19 августа в мире зафиксировано 22,5 миллиона случаев заражения, из них 262 тысячи только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 790 788 пациентов, из них 6500 за минувшие сутки.

Успешно перенесли болезнь и вылечились 15 миллионов человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 — США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 31-м месте этого антирейтинга.

В странах Европы, где диагностированы более 3 миллионнов случаев COVID-19. Лидерами антирейтинга является Россия, Испания и Великобритания, Украина, где выявлено 96 403 больных коронавирус, занимает 7 место.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

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Темы: коронавирус
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