Російський опозиціонер Навальний – у реанімації: "токсичне отруєння"
Четвер, 20 серпня 2020, 08:28
Російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням.
Джерело: його речниця Кіра Ярмиш у Twitter, "Радіо Свобода"
Деталі: Олексію Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням.
Це сталося вранці 20 серпня.
Навальний перебуває в реанімації.
Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Ярмиш припустила, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.
Пряма мова речниці: "Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій непритомний".