Російський опозиціонер Навальний – у реанімації: "токсичне отруєння"

Російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням.

Джерело: його речниця Кіра Ярмиш у Twitter, "Радіо Свобода"

Деталі: Олексію Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням.

Це сталося вранці 20 серпня.

Навальний перебуває в реанімації.Його підключили до апарату "штучного дихання".

До лікарні викликали поліцію.

Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Пряма мова речниці: "Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало зле. Літак екстрено сів в Омську. В Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкій їдемо в лікарню.

Рік тому, коли Олексій сидів у спецприймальнику, його отруїли. Очевидно, зараз із ним зробили те ж саме.

Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай. Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій непритомний...

Олексій в реанімації…

Олексій досі непритомний, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію".

Довідка: Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.