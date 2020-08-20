Російський опозиціонер Навальний – у реанімації: "токсичне отруєння"

Російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням.

Джерело: його речниця Кіра Ярмиш у Twitter, "Радіо Свобода"

Деталі: Олексію Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням.

Це сталося вранці 20 серпня.

Навальний перебуває в реанімації.

Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Ярмиш припустила, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

Пряма мова речниці: "Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій непритомний".