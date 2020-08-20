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Российский оппозиционер Навальный – в реанимации: "токсическое отравление"

Четверг, 20 августа 2020, 08:28
Российский оппозиционер Навальный – в реанимации: токсическое отравление

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением.

Источник: его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter, "Радио Свобода"

Детали: Алексею Навальному стало плохо в самолете на рейсе из сибирского города Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу с отравлением.

Это произошло утром 20 августа.

Навальный находится в реанимации. Его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

В больницу вызвали полицию. 

Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Прямая речь пресс-секретаря: "Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу.

Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое.

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания...

Алексей в реанимации...

Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию".

Справка: Алексей Навальный в последние годы вместе со своей командой снял серию расследований о деятельности многих представителей российской власти, в частности, бывшего главы правительства Дмитрия Медведева, приближенного к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина и прочих.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияоппозиция
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