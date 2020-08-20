Российский оппозиционер Навальный – в реанимации: "токсическое отравление"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением.

Источник: его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter, "Радио Свобода"

Детали: Алексею Навальному стало плохо в самолете на рейсе из сибирского города Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу с отравлением.

Это произошло утром 20 августа.

Навальный находится в реанимации. Его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

В больницу вызвали полицию.

Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Прямая речь пресс-секретаря: "Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу.

Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое.

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания...

Алексей в реанимации...

Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию".