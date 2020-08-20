Российский оппозиционер Навальный – в реанимации: "токсическое отравление"
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением.
Источник: его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter, "Радио Свобода"
Детали: Алексею Навальному стало плохо в самолете на рейсе из сибирского города Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу с отравлением.
Это произошло утром 20 августа.
Навальный находится в реанимации. Его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
В больницу вызвали полицию.
Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.
Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Прямая речь пресс-секретаря: "Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу.
Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое.
Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания...
Алексей в реанимации...
Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию".
Справка: Алексей Навальный в последние годы вместе со своей командой снял серию расследований о деятельности многих представителей российской власти, в частности, бывшего главы правительства Дмитрия Медведева, приближенного к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина и прочих.