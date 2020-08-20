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Меркель і Макрон на зустрічі в четвер обговорять ситуацію в Білорусі

Четвер, 20 серпня 2020, 09:16
Меркель і Макрон на зустрічі в четвер обговорять ситуацію в Білорусі

У четвер у другій половині дня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вирушить до Франції на запрошення президента Еммануеля Макрона. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини. 

У другій половині дня вона зустрінеться з президентом Франції в його літній резиденції Форт Брегансон поблизу Тулона. 

"Канцлер та президент Макрон обговорять європейські та міжнародні питання зокрема", - сказано у повідомленні німецького уряду. 

За словами представника адміністрації французького президента, якого цитує агентство Reuters, Меркель і Макрон обговорять протести в Білорусі, ситуацію в Ліван,коронавірусну кризу, державний переворот в Малі і напруженість у відносинах між Грецією і Туреччиною.

"Цей візит є свідченням виняткового рівня франко-німецького взаємодії на двосторонньому, європейському і міжнародному рівнях", - сказав представник адміністрації президента Франції.

Напередодні Меркель і Макрон взяли участь в екстреному саміті лідерів Євросоюзу щодо Білорусі, який домовився про санкції, а також оголосив, що не визнає результати виборів президента Білорусі.

Меркель заявила, що не бачить жодної ролі в якості посередника для врегулювання ситуації в Білорусі, оскільки виконуючий обов’язки президента Білорусі Александр Лукашенко відмовився від усіх запитів на телефонний дзвінок.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельФранціяБілорусь
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