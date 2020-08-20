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Меркель и Макрон на встрече в четверг обсудят ситуацию в Беларуси

Четверг, 20 августа 2020, 09:16

В четверг во второй половине дня канцлер Германии Ангела Меркель отправится во Францию ​​по приглашению президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Во второй половине дня она встретится с президентом Франции в его летней резиденции Форт Брегансон вблизи Тулона.

"Канцлер и президент Макрон обсудят европейские и международные вопросы в частности", - говорится в сообщении немецкого правительства.

По словам представителя администрации французского президента, которого цитирует агентство Reuters, Меркель и Макрон обсудят протесты в Беларуси, ситуацию в Ливане, коронавирусной кризис, государственный переворот в Мали и напряженность в отношениях между Грецией и Турцией.

"Этот визит является свидетельством исключительного уровня франко-германского взаимодействия на двустороннем, европейском и международном уровнях", - сказал представитель администрации президента Франции.

Накануне Меркель и Макрон приняли участие в экстренном саммите лидеров Евросоюза в отношении Беларуси, который договорился о санкциях, а также объявил, что не признает результаты выборов президента Беларуси.

Меркель заявила, что не видит никакой роли в качестве посредника для урегулирования ситуации в Беларуси, поскольку исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко отказался от всех запросов на телефонный звонок.

Темы: МеркельФранцияБеларусь


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