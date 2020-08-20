Фігуранту корупційного скандалу з Гладковським оголосили підозру за хабар

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в дачі хабара фігуранту корупційного скандалу в "Укроборонпромі" Віталію Жукову.

Джерело: директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "На сьогодні Жукову ще оголошено підозру в дачі хабара… Я дату точно не скажу. Але це буквально нещодавно".

Деталі: На питання, кому, за версією слідства, Жуков дав хабар, директор НАБУ відповів, що поки не скаже.

Водночас, Ситник додав, що найближчим часом його відомство "остаточно дасть оцінку всьому тому, про що говорилось". На думку директора, до середини осені 2020 року Бюро "спробує дати відповіді на всі питання" щодо оборудок в оборонці.

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Що було раніше: Жукову та його ймовірному співучаснику Андрію Рогозі повідомили про підозру в ухиленні від податків одразу після оприлюднення журналістського розслідування про корупційні схеми, у березні 2019 року. На той момент слідство прокуратури тривало вже 3 роки.

У жовтні стало відомо, що прокуратура просить суд звільнити Жукова і Рогоза від відповідальності.

Суди ухвалили повернути прокурору матеріали по Рогозі і Жукову "для здійснення кримінального провадження у загальному порядку".

У квітні 2020 року їм посилили підозри. Чоловіків підозрюють в ухиленні від податків на 49 мільйонів гривень та відмиванні коштів.

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