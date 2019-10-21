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Корупція в оборонці: ГПУ не має претензій до друзів Гладковського, бо сплатили податки

Понеділок, 21 жовтня 2019, 20:40

Прокуратура просить звільнити від відповідальності за несплату податків фігурантів скандалу про розкрадання в оборонній сфері Андрія Рогозу та Віталія Жукова.

Джерело: розклад судових засідань; відповідь Генпрокуратури на запит "Української правди"

З відповіді ГПУ: "За результатами розслідування 26.07.2019 до Шевченківського районного суду м.Києва направлені клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності Ж. та Р… на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а саме у зв’язку зі сплатою податків".

Деталі: Слідство Головної військової прокуратури встановило, що Рогоза та Жуков фактично керували фірмою "Оптимумспецдеталь" та сприяли ухиленню компанією від сплати податків на суму 26,6 мільйона гривень.

Однак обвинувачені у повному обсязі відшкодували збитки.

Засідання судів, які мали звільнити Рогозу і Жукова від відповідальності, були призначені на 2 та 18 вересня відповідно. Однак на сайті судової влади не зазначено, чи відбулись засідання, рішення стосовно чоловік наразі не оприлюднені.

Стаття, яка дозволила Жукову і Рогозі уникнути покарання, передбачає, що порушники мали сплатити податки та відшкодувати збитки до того, як їм оголосять підозру.

Що було раніше: Жукову та Рогозу повідомили про підозру одразу після оприлюднення журналістського розслідування про корупційні схеми, у березні 2019 року. На той момент слідство прокуратури тривало вже 3 роки. 

Більше про те, що відбувається у справі про корупції у Укроборонпромі, читайте в матеріалі УП #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

Нагадаємо:

  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення тодішнього президента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з друзями – Рогозою та Жуковим. Ключовою фірмою у схемах була "Оптимумспецдеталь".
  • Гладковський-старший, за даними журналістів, щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи про корупцію за хабарі.
  • Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандою з Російської Федерації.
  • Олег Гладковський заявив, що справа, в якій фігурує його син, "штучно скомпільована з брехливих провокаційних фактів" і її намагаються використовувати у виборчій кампанії".
  • Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".
  • 17 жовтня НАБУ затримало ексчиновника РНБО Олега Гладковського. Йому  повідомили про підозру у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
  • Водночас, підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому".
  • 19 жовтня суд арештував Гладковського, але дозволив вийти під заставу у розмірі 10,6 мільйона гривень.
  • 21 жовтня за Гладковського внесли заставу, і він вийшов з-під варти.

Соня Лукашова, УП

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Теми: Укроборонпромкорупція
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