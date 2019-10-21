Корупція в оборонці: ГПУ не має претензій до друзів Гладковського, бо сплатили податки

Прокуратура просить звільнити від відповідальності за несплату податків фігурантів скандалу про розкрадання в оборонній сфері Андрія Рогозу та Віталія Жукова.

Джерело: розклад судових засідань; відповідь Генпрокуратури на запит "Української правди"

З відповіді ГПУ: "За результатами розслідування 26.07.2019 до Шевченківського районного суду м.Києва направлені клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності Ж. та Р… на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а саме у зв’язку зі сплатою податків".

Деталі: Слідство Головної військової прокуратури встановило, що Рогоза та Жуков фактично керували фірмою "Оптимумспецдеталь" та сприяли ухиленню компанією від сплати податків на суму 26,6 мільйона гривень.

Однак обвинувачені у повному обсязі відшкодували збитки.

Засідання судів, які мали звільнити Рогозу і Жукова від відповідальності, були призначені на 2 та 18 вересня відповідно. Однак на сайті судової влади не зазначено, чи відбулись засідання, рішення стосовно чоловік наразі не оприлюднені.

Стаття, яка дозволила Жукову і Рогозі уникнути покарання, передбачає, що порушники мали сплатити податки та відшкодувати збитки до того, як їм оголосять підозру.

Що було раніше: Жукову та Рогозу повідомили про підозру одразу після оприлюднення журналістського розслідування про корупційні схеми, у березні 2019 року. На той момент слідство прокуратури тривало вже 3 роки.

Більше про те, що відбувається у справі про корупції у Укроборонпромі, читайте в матеріалі УП #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

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