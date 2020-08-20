Три антирекорди COVID одразу: за добу в Україні 2134 нових хворих

За добу 19 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 – це одразу три антирекорди.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "У нас черговий антирекорд. За добу захворіли 2 134 особи. Із них 100 дітей і 160 медичних працівників.

Було госпіталізовано 407 осіб.

Було зафіксовано 40 летальних випадків – і це черговий сумний антирекорд...

Одужало 704 пацієнти".

Деталі: Найбільше нових випадків за добу зареєстровано у Харківській області (242), у місті Київ (227), у Чернівецькій (189), Львівській (183), Івано-Франківській (168), Одеській (127) і Тернопільській (115) областях.

Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 98 537 людей із коронавірусом, із них 6 702 дитини і 10 083 медпрацівника.

Померли 2 084 хворих.

За останню добу було проведено 40 779 тестувань, із них 21 698 методом ПЛР і 19 081 методом ІФА.

Голова МОЗ повідомив, що у четвер ввечері комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведе засідання, на якому знову визначить зони за рівнем епідемічної небезпеки.

Степанов сказав, що не хоче антирекорду щодо кількості міст у "червоній зоні" адаптивного карантину.

Він попросив звикати до "нової реальності" щодо користування масками й антисептиками – так само як до переходу через дорогу на зелене світло.