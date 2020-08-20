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Три антирекорда COVID сразу: за сутки в Украине 2134 новых больных

Четверг, 20 августа 2020, 09:25
Три антирекорда COVID сразу: за сутки в Украине 2134 новых больных

За сутки 19 августа коронавирусную болезнь подтвердили 2134 людям, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 – это сразу три антирекорда.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "У нас очередной антирекорд. За сутки заболели 2134 человека. Из них 100 детей и 160 медицинских работников.

Были госпитализированы 407 человек.

Было зафиксировано 40 летальных случаев – и это очередной печальный антирекорд...

Выздоровели 704 пациентов".

Детали: Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировано в Харьковской области (242), в городе Киев (227), в Черновицкой (189), Львовской (183), Ивано-Франковской (168), Одесской (127) и Тернопольской (115) областях.

Всего за время пандемии в Украине было выявлено 98 537 людей с коронавирусом, из них 6702 ребенка и 10 083 медработника.

Умерли 2084 больных.

За последние сутки было проведено 40 779 тестов, из них 21 698 методом ПЦР и 19 081 методом ИФА.

Глава Минздрава сообщил, что в четверг вечером комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание, на котором вновь определит зоны по уровню эпидемической опасности.

Степанов сказал, что не хочет антирекорда по количеству городов в "красной зоне" адаптивного карантина.

Он попросил привыкать к "новой реальности" по использованию масок и антисептиков – так же как к переходу через дорогу на зеленый свет.

Украинская правда, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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