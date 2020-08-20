Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ повідомили про загрозу зриву санкцій ЄС щодо Білорусі

Четвер, 20 серпня 2020, 13:04

Євросоюз може зіткнутися із проблемою остаточного ухвалення санкцій щодо білоруських посадовців через позицію Греції та Кіпру, що не пов’язана із ситуацією в Білорусі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на власні джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, який відстежує санкційний процес в Брюсселі.

"Є невелике побоювання, що Греція і/або Кіпр можуть не дати фінальне "зелене світло" санкціям щодо Білорусі, поки ЄС не дасть "зелене світло" санкціям щодо Туреччини", - написав Джозвяк у своєму Twitter у четвер.

Греція хоче санкцій проти Туреччини за проведення морських досліджень природного газу в спірних районах. Кіпр критикує партнерів по ЄС за "політику умиротворення" щодо Туреччини попри її явні незаконні дії в Середземномор’ї. 

Як повідомлялося, саміт ЄС 19 серпня домовився про санкції щодо Білорусі, а також оголосив, що не визнає результати виборів президента Білорусі.

Список людей, щодо яких буде запроваджено білоруські санкції, має бути погоджений найближчим часом, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Зокрема, санкції повинна затвердити Рада ЄС.

Читайте також - Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка

Теми: БілорусьсанкціїЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: