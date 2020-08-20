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ЗМІ повідомили про загрозу зриву санкцій ЄС щодо Білорусі

Четвер, 20 серпня 2020, 13:04

Євросоюз може зіткнутися із проблемою остаточного ухвалення санкцій щодо білоруських посадовців через позицію Греції та Кіпру, що не пов’язана із ситуацією в Білорусі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на власні джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, який відстежує санкційний процес в Брюсселі.

"Є невелике побоювання, що Греція і/або Кіпр можуть не дати фінальне "зелене світло" санкціям щодо Білорусі, поки ЄС не дасть "зелене світло" санкціям щодо Туреччини", - написав Джозвяк у своєму Twitter у четвер.

Греція хоче санкцій проти Туреччини за проведення морських досліджень природного газу в спірних районах. Кіпр критикує партнерів по ЄС за "політику умиротворення" щодо Туреччини попри її явні незаконні дії в Середземномор’ї. 

Як повідомлялося, саміт ЄС 19 серпня домовився про санкції щодо Білорусі, а також оголосив, що не визнає результати виборів президента Білорусі.

Список людей, щодо яких буде запроваджено білоруські санкції, має бути погоджений найближчим часом, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Зокрема, санкції повинна затвердити Рада ЄС.

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Теми: БілорусьсанкціїЄС


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