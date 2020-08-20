СМИ сообщили об угрозе срыва санкций ЕС против Беларуси
Евросоюз может столкнуться с проблемой окончательного принятия санкций в отношении белорусских чиновников из-за позиции Греции и Кипра, которая не связана с ситуацией в Беларуси.
Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, который отслеживает санкционный процесс в Брюсселе.
"Есть небольшое опасение, что Греция и/или Кипр могут не дать финальный зеленый свет санкциям в отношении Беларуси, пока ЕС не даст зеленый свет санкциям в отношении Турции", - написал Джозвяк в своем Twitter в четверг.
Как сообщалось, саммит ЕС 19 августа договорился о санкциях в отношении Беларуси, а также объявил, что не признает результаты выборов президента Беларуси.
Список людей, в отношении которых будут введены белорусские санкции, должен быть согласован в ближайшее время, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности, санкции должен утвердить Совет ЕС.
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