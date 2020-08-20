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Окупанти затримали кримського татарина, звинувачують в участі у НЗФ в Україні

Четвер, 20 серпня 2020, 13:08
ГУ Нацполіції Криму

Працівники ФСБ РФ затримали в окупованому Криму учасника добровольчого кримськотатарського "батальйону імені Номана Челебіджихана" за підозрою в участі у нібито незаконному збройному формуванні на території України.

Джерело: головне управління Національної поліції в АР Крим та Севастополі

Дослівно: "Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили інформацію про проведення слідчих дій за місцем мешкання та затримання працівниками так званого ФСБ на тимчасово окупованій території АР Крим учасника добровольчого кримськотатарського "батальйону імені Номана Челебіджихана".

Відносно чоловіка окупаційна влада відкрила справу за статтею "участь у незаконному збройному формуванні", яка передбачає покарання до 15-ти років незаконного ув’язнення".

"Затриманий мешканець Кіровського району Автономної Республіки Крим обвинувачується в участі у нібито незаконному збройному формуванні на території України, сприянні українським прикордонникам в спільному патрулюванні прикордонної зони з анексованим півостровом, перевірці громадян і автомобілів на пунктах пропуску".

Деталі: Слідчими українського головного управління Нацполіції Криму дії окупаційної влади кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

Процесуальне керівництво здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим.

Українська правда
Теми: Кримкримські татариФСБ


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