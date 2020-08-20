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Оккупанты задержали крымского татарина, обвиняют в участии в НЗФ в Украине

Четверг, 20 августа 2020, 13:08
Оккупанты задержали крымского татарина, обвиняют в участии в НЗФ в Украине
ГУ Нацполиции Крыма

Работники ФСБ РФ задержали в оккупированном Крыму участника добровольческого крымскотатарского "батальона имени Номана Челебиджихана" по подозрению в участии в якобы незаконном вооруженном формировании на территории Украины.

Источник: Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе

Дословно: "Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили информацию о проведении следственных действий по месту жительства и задержания работниками так называемого ФСБ на временно оккупированной территории АР Крым участника добровольческого крымскотатарского "батальона имени Номана Челебиджихана".

В отношении мужчины оккупационная власть открыла дело по статье "участие в незаконном вооруженном формировании", которая предусматривает наказание до 15 лет незаконного заключения".

"Задержанный житель Кировского района Автономной Республики Крым обвиняется в участии в якобы незаконном вооруженном формировании на территории Украины, содействии украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны с аннексированным полуостровом, проверке граждан и автомобилей на пунктах пропуска".

Детали: Следователями украинского главного управления Нацполиции Крыма действия оккупационных властей квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Процессуальное руководство осуществляет Прокуратура Автономной Республики Крым.

Украинская правда
Темы: Крымкрымские татарыФСБ
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