Маски для бійців: чиновник Медсил ЗСУ і спільники вимагали 1 млн "відкату"

Начальник управління командування Медичних сил Збройних сил України і його спільники отримали майже 1 мільйон гривень "відкату" від підприємства за забезпечення перемоги у закупівлі Збройними силами медичних масок для військовослужбовців.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань

Деталі: За даними досудового розслідування, оборудку організували начальник управління Командування Медичних сил разом із офіцером медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Державної інспекції енергетичного нагляду та посередником.

Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажом медичних масок, хабар у розмірі 1 мільйон гривень. За це учасники схеми обіцяли підприємцю забезпечити перемогу у відкритих торгах.

Розмір хабара був обумовлений обсягом поставки: 1 гривня з кожної маски.

Навесні 2020 року у директора товариства, яке виграло тендер із закупівлі медичних масок для ЗСУ, цивільні особи вимагали кошти з розрахунку 1 гривня з 1 маски, беручись забезпечити виконання договору, позитивний висновок службової перевірки військової служби правопорядку ЗСУ, швидку оплату за товар тощо, а чиновники підтвердили цю вимогу.

Загалом члени злочинної групи розраховували отримати неправомірну вигоду в сумі понад мільйон гривень, яку вдалося зменшити до 998 тисяч гривень.

Грошові кошти на вимогу фігурантів планували передавати у скриньку у відділенні однієї з банківських установ у Києві.

17 серпня змовники отримали першу частину неправомірної вигоди – 400 тис грн, яку "того ж дня розподілили між собою та використали для укладення різного роду цивільно-правових угод і для задоволення особистих потреб".

19 серпня після передачі другої частини неправомірної вигоди в розмірі 598 тис грн посадовця Медичних сил ЗСУ, військовослужбовця та двох цивільних затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Двоє військовослужбовців поміщені до гауптвахти Центрального управління ВСП ЗСУ.

У фігурантів кримінального провадження проведено 13 обшуків, під час яких виявлено частину грошових коштів, які передавались їм раніше.

Наразі перевіряється причетність інших осіб та керівництва Командування Медичних сил Збройних Сил України до цього кримінального правопорушення.

Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління ДБР, оперативний супровід – Головне управління з боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБУ.