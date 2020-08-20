Маски для бійців: чиновник Медсил ЗСУ і спільники вимагали 1 млн "відкату"
Начальник управління командування Медичних сил Збройних сил України і його спільники отримали майже 1 мільйон гривень "відкату" від підприємства за забезпечення перемоги у закупівлі Збройними силами медичних масок для військовослужбовців.
Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора , Державне бюро розслідувань
Деталі: За даними досудового розслідування, оборудку організували начальник управління Командування Медичних сил разом із офіцером медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Державної інспекції енергетичного нагляду та посередником.
Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажом медичних масок, хабар у розмірі 1 мільйон гривень. За це учасники схеми обіцяли підприємцю забезпечити перемогу у відкритих торгах. При цьому розмір хабара був обумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски.
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