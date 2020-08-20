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Маски для бойцов: чиновник Медсил ВСУ и сообщники требовали 1 млн "отката"

Четверг, 20 августа 2020, 13:11
Маски для бойцов: чиновник Медсил ВСУ и сообщники требовали 1 млн отката

Начальник управления командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины и его сообщники получили почти 1 миллион гривен "отката" от предприятия за обеспечение победы в закупке Вооруженными силами медицинских масок для военнослужащих.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований

Детали: По данным предварительного расследования, сделку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах.

Размер взятки был обусловлен объемом поставки: 1 гривна с каждой маски.

 

Весной 2020 года у директора общества, которое выиграло тендер по закупке медицинских масок для ВСУ, гражданские лица потребовали средства из расчета 1 гривна с 1 маски, берясь обеспечить выполнение договора, положительное заключение служебной проверки военной службы правопорядка ВСУ, быструю оплату за товар и т.п., а чиновники подтвердили это требование.

В целом члены преступной группы рассчитывали получить неправомерную выгоду в сумме более миллиона гривен, которую удалось уменьшить до 998 тысяч гривен.

Денежные средства по требованию фигурантов планировали передавать в ячейку в отделении одного из банковских учреждений в Киеве.

17 августа участники сговора получили первую часть неправомерной выгоды – 400 тыс грн, которую "в тот же день распределили между собой и использовали для заключения различного рода гражданско-правовых сделок и для удовлетворения личных потребностей".

 

19 августа после передачи второй части неправомерной выгоды в размере 598 тыс грн чиновника Медицинских сил ВСУ, военнослужащих и двух гражданских задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

 

Двое военнослужащих помещены в гауптвахты Центрального управления ВСП ВСУ.

У фигурантов уголовного производства проведено 13 обысков, в ходе которых выявлено часть денег, которые передавались им ранее.

Сейчас проверяется причастность других лиц и руководства Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины к этому уголовному преступлению.

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 
 
 
 
 
 
 

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление ГБР, оперативное сопровождение – Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ.

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Темы: взяткаВооруженные силыгосзакупкикоронавирус
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