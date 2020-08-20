Маски для бойцов: чиновник Медсил ВСУ и сообщники требовали 1 млн "отката"

Начальник управления командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины и его сообщники получили почти 1 миллион гривен "отката" от предприятия за обеспечение победы в закупке Вооруженными силами медицинских масок для военнослужащих.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований

Детали: По данным предварительного расследования, сделку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки – 1 гривна с каждой маски.

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