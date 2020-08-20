З початку року найбільше реклами у Facebook купляли Порошенко, Тищенко і Шарій - ЗМІ

Від початку року українські сторінки у Facebook витратили на рекламу, пов'язану із соціальними питаннями, виборами або політикою, понад 1,1 мільйона доларів.

Джерело: дослідження руху "Чесно"

Деталі: ТОП-20 українських сторінок витратили на рекламу за 7 місяців 318 тисяч доларів, або понад чверть усіх коштів, витрачених на політичну та соціальну рекламу в українському сегменті соцмережі.

Загалом же політичну й соціальну рекламу в цей період поширювали майже 1400 сторінок.

Лідер за витратами – п’ятий президент Петро Порошенко, який витратив на рекламу 52,8 тисячі доларів.

Друга сторінка за рекламою – програма "Шустер LIVE" з витратами в розмірі 39,4 тисячі доларів. Вона рекламує гостей ефіру або самого Савіка Шустера.

На третьому місці за витратами із сумою понад 20 тисяч доларів – Микола Тищенко, який вважався потенційним кандидатом на посаду мера Києва, доки партія офіційно не затвердила кандидаткою Ірину Верещук.

Далі, за витратами, йдуть сторінки "Партії Шарія", "Городок" (сторінка, що піарить партію "Пропозиція"), експрем’єра Володимира Гройсмана, ресурсу "Обозреватель", Віталій Нестор (керівник київського осередку "Батьківщини"), нардепа Антона Яценка.

Серед політичних партій найбільше на рекламу у Facebook витратила Українська галицька партія – 23,1 тисячі доларів з 5 партійних сторінок.

Далі, з 20 тисячами доларів, витраченими на рекламу в соцмережі, йде "Партія Шарія" (4 сторінки), на третьому місці – "Європейська солідарність" (27 сторінок).

На четвертому місці "Слуга народу", яка заплатила за рекламу понад 15 тисяч доларів (11 сторінок).

Партія "Голос", яка наразі витратила 7,2 тисячі доларів, опинилася на п’ятому місці.